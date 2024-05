Denkwürdige Baumgart-Wutrede live im TV!

Baumgart-Wut live im TV: „Das geht mir sowas von auf die Eier“

„Alle anderen können mich mal da, wo ich noch schöner bin“

Dann wandte sich der Nachfolger von Tim Walter an die kritischen Stimmen im Umfeld des HSV. „Ich höre ja viel, was ich kann und was ich nicht kann und was gemacht werden muss oder was weiß ich. Wir haben als Team einen sehr guten Plan gehabt, der ist uns gelungen. Beim 0:0 hätten wir uns hier wieder alle angeguckt, dann wären die ganzen Experten wieder aus den Löchern gekommen.“

„Ich kann mich gar nicht ärgern, weil ich ja den Job hier habe. Und ich habe einen geilen Job. Ich weiß, dass ich ein guter Trainer bin, egal ob man Erfolg hat, oder nicht. Ich weiß, was ich kann. Da braucht man keinen von außen. Deswegen noch mal: Die können erzählen, was sie wollen. Das ist ihr gutes Recht. Deswegen sind wir alle froh, dass wir in einem freien Land leben. Das ist auch alles in Ordnung und das ist super. Jeder darf sich äußern. Es äußern sich ja sogar schon Leute, die die letzten 20 Jahre gar nicht in Hamburg waren. Also alles okay. Wie gesagt, ich habe diesen Job hier und ich mache ihn gerne. Ich bin der Richtige an der richtigen Stelle und alle anderen können mich mal da, wo ich noch schöner bin.“