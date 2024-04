2. Bundesliga heute: Kiel - Osnabrück LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag treffen in der 2. Bundesliga Holstein Kiel und der VfL Osnabrück aufeinander. Das Match findet um 13:00 Uhr statt und verspricht, aufgrund der jüngsten Leistungen beider Teams, eine interessante Begegnung zu werden. Osnabrück konnte in der Vergangenheit drei der fünf Spiele gegen Kiel für sich entscheiden und nur gegen den HSV hat der VfL eine höhere Siegquote. In der Hinrunde trennten sich beide Teams erstmals mit einem Remis. Kiel hingegen spielt mit 55 Punkten nach 28 Partien seine beste Saison in der eingleisigen 2. Liga und erzielte erstmals 55 Tore in den ersten 28 Spielen.

Starke Einzelleistungen auf beiden Seiten

Ein Spieler, den es zu beachten gilt, ist Kiels Shuto Machino. Er war zuletzt erstmals in drei Zweitliga-Spielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt. In seinen letzten sieben BL2-Spielen gelangen ihm sechs direkte Torbeteiligungen, das sind doppelt so viele wie in seinen ersten 18 BL2-Spielen. Sein Teamkollege Steven Skrzybski lieferte zuletzt erstmals in einem Zweitligaspiel zwei Assists ab und bereitete bereits neun Zweitliga-Tore für Kiel vor. Auf der anderen Seite feierte Osnabrück zuletzt beim 2:0 gegen Greuther Fürth seinen höchsten Saisonsieg und gewann vier seiner letzten sechs Zweitliga-Spiele.

Defensive Stärken und Schwächen

In Sachen Defensive haben beide Teams ihre Stärken und Schwächen. Holstein Kiel blieb in den letzten vier Zweitligaspielen ohne Gegentor und baute mit zwölf Weißen Westen den Vereinsrekord aus. Osnabrück hingegen behielt zuletzt im zweiten Zweitliga-Spiel in Folge eine Weiße Weste, das gelang dem VfL zuletzt im Oktober 2019. Allerdings ist der VfL die Mannschaft mit den ligaweit meisten Standard-Gegentoren – bereits 21-mal wurde der VfL nach ruhendem Ball überwunden.

Wird Holstein Kiel gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.