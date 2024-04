2. Bundesliga heute: Nürnberg - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Spiel der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Nürnberg auf den Karlsruher SC. Die Partie findet um 13:30 Uhr statt. Der 1. FC Nürnberg hat in der eingleisigen 2. Liga nur gegen den SV Sandhausen mehr Punkte geholt als gegen den Karlsruher SC.

Allerdings ist der Club seit vier Partien gegen den KSC sieglos und muss zudem auf Jens Castrop verzichten, der aufgrund seiner 10. Gelben Karte gesperrt ist. Der 1. FC Nürnberg ist seit fünf Zweitliga-Partien sieglos und verlor die letzten drei Partien in Serie. Nur Wiesbaden wartet aktuell länger auf einen Sieg.

Die aktuelle Form beider Teams

Der 1. FC Nürnberg spielt mit 13 Punkten an den ersten 13 Rückrunden-Spieltagen seine zweitschwächste Rückrunde in der 2. Liga. Nur Kaiserlautern und Wiesbaden holten in der Rückrunde noch weniger Punkte als der FCN.

Der Karlsruher SC hingegen verlor nur eine seiner letzten neun Zweitliga-Partien und ist seit fünf Partien ungeschlagen. Mit 25 Punkten an den ersten 13 Rückrunden-Spieltagen spielt der Karlsruher SC seine geteilt beste Zweitliga-Rückrunde in diesem Jahrtausend. Nur der FC St. Pauli und Holstein Kiel holten in dieser Rückrunde mehr Zähler als der KSC.

Offensive und Defensive im Vergleich

Der 1. FC Nürnberg blieb zuletzt in drei Zweitliga-Partien in Serie torlos und kassierte bereits 56 Gegentore, mehr als in jeder anderen kompletten Saison in der 2. Liga. Der Karlsruher SC stellt mit 31 Toren an den ersten 13 Rückrunden-Spieltagen die beste Offensive dieser Zweitliga-Rückrunde dar. Kein anderes Team erzielte in dieser Zweitliga-Saison mehr Tore in der Schlussviertelstunde als der Karlsruher SC.

Auf der anderen Seite kassierte kein anderes Team in dieser Phase des Spiels so viele Gegentreffer wie der 1. FC Nürnberg. Mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren und 329 Tagen stellt der Karlsruher SC in dieser Zweitliga-Saison im Schnitt die älteste Startelf aller Teams, während der 1. FC Nürnberg mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren und 126 Tagen die zweitjüngste Startelf nach Greuther Fürth aufstellt.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.