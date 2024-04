2. Bundesliga heute: Paderborn - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem SC Paderborn 07 und dem Karlsruher SC verspricht, eine interessante Begegnung zu werden. Die Partie findet um 13:00 Uhr statt und könnte für beide Teams entscheidend sein. Paderborn hat eine beeindruckende Bilanz gegen den KSC, mit nur einer Niederlage in den letzten zehn Heimspielen. Darüber hinaus hat der SCP gegen keinen anderen Verein so viele Siege gefeiert wie gegen Karlsruhe. Allerdings befindet sich Paderborn in einer schwierigen Phase, mit drei Niederlagen in Folge und fünf sieglosen Spielen. Es wird interessant sein zu sehen, ob sie ihre beeindruckende Bilanz gegen den KSC aufrechterhalten können.

Die Herausforderungen für beide Teams

Der KSC wird ohne Marcel Franke antreten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Franke hat in dieser Saison 67,6% seiner Zweikämpfe gewonnen, eine beeindruckende Leistung, die nur von drei anderen Spielern übertroffen wird. Sein Fehlen könnte eine Herausforderung für den KSC darstellen. Trotzdem hat der KSC in dieser Rückrunde bereits 21 Punkte gesammelt und stellt mit 57 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Auf der anderen Seite hat Paderborn in dieser Saison zu Hause weniger Punkte geholt als fast alle anderen Teams und in der Rückrunde mehr Heimniederlagen kassiert als jedes andere Team. Darüber hinaus hat der SCP in dieser Rückrunde mehr Gegentore aus dem laufenden Spiel heraus kassiert als jedes andere Team.

Schlüsselspieler und Statistiken

In Bezug auf die Spieler könnte der Paderborner Raphael Obermair eine Schlüsselrolle spielen. Er hat in dieser Saison bereits acht direkte Torbeteiligungen und könnte eine Bedrohung für den KSC darstellen. Für den KSC hat Paul Nebel in seinen letzten fünf Spielen drei Tore erzielt und könnte eine wichtige Rolle spielen. Interessant ist auch, dass Paderborn in dieser Saison bereits 81 Startelf-Wechsel vorgenommen hat, während der KSC mit 38 nicht einmal halb so viele hat. Es bleibt abzuwarten, ob diese unterschiedlichen Ansätze einen Einfluss auf das Spiel haben werden.

Wird SC Paderborn 07 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.