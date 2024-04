2. Bundesliga heute: Wehen Wiesbaden - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Fortuna Düsseldorf am heutigen Samstag um 13:00 Uhr verspricht eine interessante Begegnung in der 2. Bundesliga zu werden. Es ist erst das zweite Mal, dass beide Teams in einem Pflichtspiel im deutschen Profifußball gegeneinander antreten. Das Hinrundenduell konnte Wehen in Düsseldorf mit 3:1 für sich entscheiden. Allerdings hat Fortuna nur in den Saisons 1998/99 gegen Ulm und 1997/98 gegen Cottbus beide Ligaduelle gegen einen Aufsteiger verloren. Düsseldorf kann also auf eine starke Bilanz gegen Aufsteiger zurückblicken.

{ "placeholderType": "MREC" }

Starke Einzelleistungen und Teamform

Ein Spieler, der bei Düsseldorf besonders hervorsticht, ist Christos Tzolis. Er war in seinen letzten fünf Zweitliga-Spielen an zehn Toren direkt beteiligt (7T 3A), was den Ligahöchstwert darstellt. Kein anderer Spieler sammelte seit der Datenerfassung 2006/07 in der 2. Liga in seinen ersten 25 Spielen so viele Tore (18) bzw. Torbeteiligungen (24) wie Tzolis. Auf der anderen Seite hat Wehen Wiesbaden nur eines seiner letzten neun Zweitliga-Spiele gewonnen (3U 5N). Seit dem 25. Spieltag der 2. Bundesliga hat kein Team weniger Punkte als Wehen Wiesbaden (1) geholt.

Heim- und Auswärtsstärke

Wehen Wiesbaden konnte keines seiner letzten vier Zweitliga-Heimspiele gewinnen (2U 2N). Der letzte Heimsieg gelang Ende Januar gegen Hertha BSC (3:1). Mehr Heimspiele innerhalb einer Spielzeit in der 2. Liga blieb Wehen Wiesbaden nur in der Debütsaison 2007/08 sieglos. Fortuna Düsseldorf hingegen ist in den letzten acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen (5S 3U) und konnte die letzten vier Spiele sogar gewinnen. Auswärts gewann Düsseldorf zuletzt zweimal in Serie. Ein dritter Auswärtssieg in Folge würde einen Vereinsrekord in der 2. Liga einstellen. Zudem erzielte die Fortuna in den letzten acht Zweitliga-Auswärtsspielen immer mindestens zwei Tore. Neun Gastspiele in Serie mit mindestens zwei Toren wären ein neuer Rekord in der 2. Liga. Mit 36 Toren in den ersten 14 Auswärtsspielen hat Düsseldorf bereits einen Rekord in der 2. Liga aufgestellt.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.