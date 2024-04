2. Bundesliga heute: Wiesbaden - Greuther Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Sonntag, den 28.04.24, um 13:30 Uhr trifft der SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga auf die SpVgg Greuther Fürth. Die Statistik spricht dabei klar für die Gäste aus Fürth, die noch kein Zweitliga-Spiel gegen Wiesbaden verloren haben. Allerdings befinden sich beide Teams aktuell in einer Formkrise.

Wiesbaden ist vor dem 31. Spieltag seit sechs Spielen sieglos und hat nur z wei von möglichen 18 Punkten seit dem 25. Spieltag geholt. Fürth hat in der Rückrunde bisher nur 13 Punkte gesammelt und damit die zweitschwächste zweite Saisonhälfte in der Vereinsgeschichte hingelegt.

Die Schlüsselspieler

Ein Hoffnungsschimmer für Wiesbaden könnte Ivan Prtajin sein. Der Stürmer hat in dieser Saison bereits elf Tore erzielt und war an den letzten vier Toren seines Teams direkt beteiligt. Im Hinspiel gegen Fürth gab er sieben Schüsse ab, blieb aber ohne Torerfolg.

Fürth hingegen hat in der Rückrunde bereits acht Niederlagen einstecken müssen und stellt mit 23 Gegentoren eine der schwächsten Defensiven der Liga. Eine weitere Niederlage würde einen neuen Negativrekord in der 2. Bundesliga für die Fürther bedeuten.

Die taktischen Aspekte

Interessant wird auch das Duell der Pressing-Strategien sein. Wiesbaden sah sich in dieser Saison mit 490 gegnerischen Pressingsequenzen konfrontiert, das ist der Ligahöchstwert. Fürth kommt auf 441 Pressingsequenzen, nur der Hamburger SV und Schalke 04 haben mehr. Beide Teams werden also versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen und Fehler zu erzwingen.

Wiesbaden muss allerdings seine Heimschwäche überwinden, denn mit nur 17 Heimpunkten und 14 erzielten Toren zu Hause stellen sie die schwächste Heimmannschaft der Liga. Fürth hingegen hat seit zwölf Spielen kein Spiel mehr ohne Gegentor bestritten, was die längste aktuelle Serie in der Liga ist. Es bleibt abzuwarten, welches Team seine Schwächen besser kompensieren kann und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelt.

