Aufstieg "sehr wichtiger Faktor": St. Paulis Marcel Hartel spricht über Zukunftspläne

Mit Platz 1 in der Zweitliga-Tabelle und elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz kann der FC St. Pauli zurzeit sehr optimistisch in Richtung Bundesliga-Comeback blicken. Neben der Rückkehr in die Erstklassigkeit könnte der Aufstieg auch einen weiteren positiven Effekt haben: Die Chancen würden wohl deutlich steigen, dass Scorer-Maschine Marcel Hartel auch über den Sommer hinaus den braun-weißen Farben treu bleibt.