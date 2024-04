Denkwürdiger Wutausbruch in der 2. Bundesliga: Ist Herthas Coach zu weit gegangen?

Dardai nimmt sich Maza zur Brust

Dardai konnte sich kaum beruhigen, schimpfte auf dem Weg in die Kabine ununterbrochen - vor allem mit Offensivspieler Maza. Maza ließ den Monolog über sich ergehen, in der Folge versuchte Routinier Florian Niederlechner den Coach zu beruhigen.

Spannend: Zum Zeitpunkt des Wutausbruchs hatte die Hertha noch 1:0 geführt - und eigentlich werden Unzulänglichkeiten im Spielverhalten eines einzelnen Fußballers üblicherweise in der Kabine geklärt, um ihn zu schützen. Speziell die eines jungen Spielers. Nicht so bei Maza, der laut Bild nach dem Wutanfall seines Trainers weinte. Ein berechtigter Ausbruch, den ein Spieler aushalten muss? Oder ein No-Go des Trainers? Hitzige Diskussionen in den sozialen Medien waren die Folge der Szene.

Zuspruch aus dem Team - für Dardai und Maza

„Er kann da in der Defensive nicht spazieren gehen. Wir sind hier nicht in der U19. So kann ich nicht mit ihm planen“, wurde der Coach nach Abpfiff bei Sky deutlich: „Ich bin kein Laptop-Trainer, wir haben das am Laptop hundertmal gezeigt. Bei Jürgen Röber habe ich das abbekommen und das fürs Leben gelernt: Man bleibt nicht stehen in der Aktion, sondern verteidigt bis zum Ende. In der zweiten Halbzeit hat er das richtig gut gemacht.“