Letzte Chance: Baumgart peilt HSV-Siegesserie an

Kiel der Angstgegner des HSV

Kiel - zuletzt mit fünf Siegen in Serie, seit sechs Spiele ungeschlagen - ist so etwas wie der Angstgegner des HSV. Gegen keinen anderen Verein blieben die Hanseaten in der 2. Liga so oft sieglos und kassierten so viele Gegentore (20) wie gegen die Störche.