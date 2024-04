Nach Dardais Wut-Abgang: Hertha BSC entschuldigt sich

Hertha-Trainer Pal Dardai brach in der vergangenen Woche nach einem Disput mit einem Kicker -Reporter eine Pressekonferenz ab . Nun wurde „der Vorfall aufgearbeitet“. Dies gab Pressesprecherin Vera Krings in der Presserunde vor dem Spiel gegen Hansa Rostock bekannt.

Der Erfolg des Austauschs zwischen Dardai und dem Kicker -Reporter hinterlässt viel Raum für Interpretationen. Als der Reporter am Mittwoch eine Frage stellte, entgegnete der Hertha-Trainer: „Gute Frage.“ Dann aber erhielt Rohr auch eine Antwort.

„Unwahrheiten verbreitet“: Dardai bricht PK ab

Was war in der Vorwoche passiert? Ein Bericht von Rohr, in dem die sportliche Entwicklung bei der Hertha kritisiert worden war, hatte bei Dardai für Unmut gesorgt. Er warf diesem vor, „Unwahrheiten zu verbreiten“.