2. Bundesliga: Schalke-Spiel in Osnabrück abgesagt

Der FC Schalke hat am kommenden Wochenende spielfrei! Wie die DFL am Donnerstag bekannt gab, wird das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück abgesagt. „Die Stadt Osnabrück hat aufgrund von Mängeln an der Dachkonstruktion für das Stadion ‚Bremer Brücke‘ eine Nutzungsunterlassung“, hieß es in der DFL-Mitteilung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Zweitliga-Partie wird am 7. Mai um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli nachgeholt. Die Schalker haben in den letzten Tagen dem VfL unterschiedliche Vorschläge gemacht, um die Partie trotzdem an kommenden Wochenende stattfinden zu lassen. Allerdings stimmten die Osnabrücker keinem dieser Vorschläge zu.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Schalke reagiert auf Spielabsage

Eine kurzfristige Verlegung der Partie in ein anderes Stadion am ursprünglichen Spieltermin sei unter anderen „wegen verbandsrechtlicher Bestimmungen nicht möglich“, teilte die DFL mit. Im Saisonfinale halte es der Ligaverband „zum Schutz der Wettbewerbsintegrität“ aber für geboten, „ein abgesetztes Spiel eines Spieltags vor dem darauffolgenden Spieltag auszutragen, um die zeitliche Abfolge des Spielplans beizubehalten“.

Dies begrüßte der Vorstand der Schalker „im Sinne eines fairen und gleichen Wettbewerbs“ in einer ersten Reaktion auf die Verlegung. Die Königsblauen bedankten sich zudem „ausdrücklich“ beim FC St. Pauli und dessen Vereinsführung sowie der DFL.

{ "placeholderType": "MREC" }

Osnabrück lehnte Schalke-Vorschläge ab

In der Mitteilung schrieb der S04 zudem: „Eine Austragung an diesem Wochenende (4./5.5.), wie kommuniziert Schalkes Priorität Nummer eins, wäre aus S04-Sicht umsetzbar gewesen. Der Vorstand hat Kenntnis darüber, dass mindestens ein neutrales Drittstadion, das die gesetzten Kriterien erfüllt, eine grundsätzliche Bereitschaft zur Veranstaltung des Spiels mit Fans an diesem Wochenende bereits am Mittwoch (1.5.) signalisiert hatte.“

Allerdings sei die Voraussetzung für eine solche Maßnahme gewesen, dass beide Klubs diesem Vorschlag zu stimmen, so die Königsblauen. Weiter hieß es: „Der VfL Osnabrück, Ausrichter der Begegnung, lehnte es allerdings aus diversen Gründen ab, die Partie an diesem Wochenende an einem anderen Ort durchzuführen. Eine Ansetzung gegen den Willen der Niedersachsen würde rechtliche Risiken bedeuten, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) in ihrer Entscheidung berücksichtigen musste und die für S04 inhaltlich nachvollziehbar sind.“

-----