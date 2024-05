2. Bundesliga: HSV-Traum platzt! Baumgart „sauer, verärgert und traurig“

Trainer Steffen Baumgart war nach Abpfiff bei Sky dementsprechend bedient: „In so einem Spiel war die Fehlerquote viel zu hoch. So kannst du nicht gewinnen. Wir hatten heute viele Aktionen, die du so nicht machen kannst. Wir haben kein gutes Spiel gezeigt, der Wille war aber da.“

Baumgart wirbt für sich

Über seine Pläne für die Zukunft sagte der Trainer: “Ich versuche erstmal, die Jungs aufzubauen. Das ist nicht so leicht. Und dann gehen wir in die normale Aufarbeitung. Das ist nicht heute passiert, sondern das gesamte Jahr über. Es gab ganz viel mit mir und vor mir, das nicht für uns gesprochen hat. Wir müssen jetzt gucken, welche Jungs genau die richtigen sind, um aufzusteigen und nicht nur darüber zu reden. Was brauchen wir, um hier in Hamburg wirklich aufzusteigen?“