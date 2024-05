2. Bundesliga: HSV-Aufstiegstraum endgültig geplatzt

„Ich will es im nächsten Jahr ganz klar angreifen. Ich bin gerade sauer und verärgert, aber ich habe meine Ansätze, um den Weg zu gehen“, sagte Baumgart bei Sky . Der Aufstieg sei nicht allein in Paderborn verspielt worden: „Es ist vieles passiert über das ganze Jahr.“

Baumgart kassierte beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub bereits einen frühen Dämpfer. Koen Kostons (7.) erzielte schon in der Anfangsphase den Siegtreffer für Paderborn.

Zukunft von HSV-Boss Boldt offen

Während Baumgart in der nächsten Saison beim HSV einen neuen Anlauf nehmen will, ist die Zukunft von Sportvorstand Jonas Boldt dagegen offen, das letzte Saisonspiel am 19. Mai gegen den 1. FC Nürnberg hat nur noch statistischen Wert.