Ex-DFB-Trainer bestätigt Kontakt zum Hamburger SV!

Vorstand statt Trainer: Der Hamburger SV bemüht sich nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga offenbar um die Dienste von Stefan Kuntz (61). „Es gab Kontakt, aber noch nicht mehr“, sagte der Europameister von 1996 in der ran Bundesliga Webshow.

Demnach wurde dabei aber nicht über den Posten von Trainer Steffen Baumgart (52) gesprochen. „Es geht um die Position des Vorstandes“, sagte Kuntz und fügte lachend hinzu: „Ihr seid in den nächsten Tagen näher dran als alle anderen.“

Stefan Kuntz (l.) steht in Kontakt mit dem HSV

Beim HSV ist Sportvorstand Jonas Boldt (42) nach dem nächsten verpassten Aufstieg in die Kritik geraten, seit Tagen wird spekuliert, dass der Aufsichtsrat dem Manager das Vertrauen entziehen könnte. „Entscheidende Stunden beim HSV“, schrieb das Hamburger Abendblat t.

Vor Kuntz: Auch Salihamidzic wurde gehandelt

Zwischenzeitlich wurde auch Hasan Salihamidzic mit den Hamburgern in Verbindung gebracht. Der Ex-Vorstand des FC Bayern hat eine Vergangenheit in der Hansestadt.

Kuntz feierte zuletzt vor allem als Trainer Erfolge, die WM in Katar verpasste er als Nationalcoach der Türkei erst in den Play-offs gegen Portugal. Die U21-Nationalmannschaft des DFB führte er drei Mal in Serie ins EM-Finale, 2017 und 2021 holte er jeweils den Titel.