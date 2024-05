Hamburger SV: Kuntz neuer Boss - was wird jetzt aus Baumgart?

Der Hamburger SV hat einen neuen Boss - und bald auch einen neuen Trainer? Nach der Ankunft von Stefan Kuntz als neuem Sportvorstand lautet die drängendste Frage, was aus Coach Steffen Baumgart wird.

Der am Dienstag entlassene Kuntz-Vorgänger Jonas Boldt hatte Baumgart erst im Laufe der Rückrunde an die Elbe gelotst, die beiden arbeiteten eng zusammen. Nun muss Kuntz in einer seiner ersten Amtshandlungen beurteilen, ob Baumgart, der beim HSV im Februar einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, noch der richtige Trainer für seine Pläne ist.