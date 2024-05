Spannender Name beim HSV gehandelt

Der HSV hofft weiterhin auf den seit sechs Jahren ersehnten Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus. Angesichts der vier Punkte Rückstand auf den Dritten Düsseldorf gehen jedoch nur noch die größten Optimisten von einer Rückkehr in die Bundesliga aus.

Wie Sport Bild berichtet, soll sich Ex-DFB-Manager Oliver Bierhoff auf der Liste des Hamburger Aufsichtsrats befinden. Der 56-Jährige arbeitete seit 2004 für den DFB, verließ den Verband jedoch 2022 nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar. Mit dem HSV soll es kürzlich sogar schon einen ersten Austausch gegeben haben.

Knapp ein Jahr nach seinem Ausscheiden als DFB-Geschäftsführer fing der gebürtige Karlsruher als Berater bei NFL-Team New England Patriots an, könnte nun aber wieder in die Fußballbranche zurückkehren.