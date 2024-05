Partynacht in Kiel: Holtbys irre Ansage an Harry Kane und Thomas Müller

Lewis Holtby stand um kurz vor Mitternacht in Badelatschen vor dem Holstein-Stadion und grinste über das ganze Gesicht. Der Aufstiegsheld von Holstein Kiel freute sich mit einem Bier in der Hand auf die prominenten Gegner in der kommenden Saison. Auf Meister Bayer Leverkusen, Champions-League-Finalist Borussia Dortmund und Rekordchampion Bayern München. Sie alle werden in den hohen Norden reisen.