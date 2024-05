Riesiger Wirbel um VAR-Szene in Kiel

Holstein Kiel ist zum ersten Mal in seiner Historie in die Bundesliga aufgestiegen. Am Ende reichte ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf, damit der Verfolger die Störche nicht mehr einholen kann. Nach nicht einmal zwei Minuten stellte Kiel direkt auch mal die Weichen auf Aufstieg, als Benedikt Pichler das 1:0 erzielte.