Rückholaktion beim FCB steht bevor: Warum dieses Talent erneut gekauft werden soll

Wo die Zukunft von Armindo Sieb liegt, ist offiziell noch nicht bekannt. Bestätigt ist bisher lediglich, wo sie nicht liegt: Nach einer starken Saison wird er die SpVgg Greuther Fürth verlassen . In der kommenden Saison könnte es dann zu einem Comeback kommen.

Denn der 21 Jahre alte Angreifer soll nach übereinstimmenden Medienberichten zum FC Bayern - der über eine Rückkaufklausel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro verfügen soll - zurückkehren. Dort winkt ihm ein langfristiger Vertrag, wahrscheinlich aber auch eine erneute Leihe in die Fremde.

Nicht nur Bayern heiß auf Sieb

Warum also will der deutsche Rekordmeister einen Stürmer zurück, den er 2022 verkaufte und für den im Kader womöglich vorerst gar kein Platz ist?

Die Antwort ist so einfach wie offensichtlich: Sieb ist beim Kleeblatt der endgültige Durchbruch gelungen. Und hat damit nicht nur den FC Bayern (erneut) auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch das Interesse anderer Klubs geweckt.

Gleich mehrere Klubs aus der Serie A sollen den deutschen U21-Nationalspieler auf dem Zettel haben, hieß es zuletzt. Offiziell ist er noch bis 2025 an Fürth gebunden. Bei der Spielvereinigung schwang er sich in der abgelaufenen Saison mit 13 Treffern zum besten Torschützen auf, drei Assists gab es noch obendrauf.

Dabei musste Sieb in der Vergangenheit einige kleine Rückschläge verkraften.

Sieb: Bayern-Debüt ging daneben

Schon sein Debüt beim FC Bayern ging vollends daneben. In der ersten Pokalrunde gegen den 1. FC Düren (3:0) wurde Sieb im Spätsommer 2020 in der 61. Minute eingewechselt und konnte zunächst auch überzeugen. Allerdings knickte er kurz vor Schluss bei einem Zweikampf um, verletzte sich dabei am Knöchel und fiel vier Monate aus.