Abgang bestätigt! Stürmer vor Rückkehr zum FC Bayern

In München hatte Sieb bereits in der U19 und der zweiten Mannschaft gespielt, bevor er 2022 an Greuther Fürth verkauft wurde. Dort schaffte der 21-Jährige in dieser Saison seinen Durchbruch. In 31 Spielen in der 2. Bundesliga schoss er 12 Tore und legte noch drei weitere auf. Außerdem ist er seit März U21-Nationalspieler.