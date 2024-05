Vor Relegation: Döring glaubt an den Klassenerhalt

Trainer Nils Döring vom SV Wehen Wiesbaden glaubt fest an den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. „Die Zuversicht ist größer als die Bedenken“, sagte der Coach vor dem Relegations-Rückspiel am Dienstag gegen den Drittliga-Dritten Jahn Regensburg (20.30 Uhr im LIVETICKER): „Wenn wir die Basics abrufen, sehe ich eine gute Voraussetzung, um ein erfolgreiches Spiel zu absolvieren.“

Im Hinspiel am vergangenen Freitag holte der Zweitliga-Drittletzte ein 2:2 (0:1) in Regensburg. Dabei saß Döring wegen einer Sperre auf der Tribüne, am Dienstag kehrt der 44-Jährige auf die Trainerbank zurück.

Zuversicht dank zweiter Halbzeit

"Zuversichtlich macht mich die Leistung in der zweiten Halbzeit und bei den letzten Heimspielen. Wir hatten mit Kiel und St. Pauli zwei Top-Mannschaften und Aufsteiger am Rande von Punktverlusten", sagte Döring: "Diese Leistung gilt es jetzt gegen Regensburg über 90 Minuten abzurufen. Dann haben wir unser Ziel am Ende hoffentlich erreicht."