2. Bundesliga: Teuerster Zugang seit 2019! Schalke überrascht mit Transfer-Coup

Champions-League-Erfahrung für Schalke: Der Fußball-Zweitligist hat den Kaderumbruch nach der verkorksten Saison weiter vorangetrieben und Moussa Sylla für eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro vom Ligue-1-Klub SM Caen verpflichtet. Wie die Königsblauen am Montag mitteilten, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis 2028. Die abgelaufene Saison verbrachte der Stürmer leihweise beim französischen Zweitligisten Pau FC.

Der FC Schalke hat damit einen Ersatz für Keke Topp (zu Werder Bremen) und Simon Terodde (Karriereende) gefunden und erstmals seit Sommer 2019 so viel Geld für einen neuen Star ausgegeben. Damals holte der Revierklub Ozan Kabak (15 Millionen Euro) und Benito Raman (10 Millionen Euro) und sparte seitdem.

Schalke holt Sylla aus Frankreich

"Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Klub wie Schalke zeigen zu können", sagte Sylla: "Ich freue mich sehr auf das Team und die Fans."

Der flexible Angreifer absolvierte in der vergangenen Saison 37 Ligaspiele und kam dabei auf 15 Tore und sieben Vorlagen. Er war damit zweitbester Torjäger der Liga. Dafür wurde er mit dem Debüt in der Nationalmannschaft Malis belohnt, für die er am 11. Juni erstmals auflief.