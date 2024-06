Klose erhält prominente Unterstützung - Europameister-Trainer heuert in Nürnberg an

Miroslav Klose erhält beim 1. FC Nürnberg Unterstützung! Jens Bauer und Hannes Wieber verstärken beim Club künftig das Trainerteam vom frisch gebackenen Cheftrainer, das gab der Verein am Freitag in einer offiziellen Meldung bekannt. Bauer soll in Nürnberg als Co-Trainer fungieren und Wieber den Trainerstab zusätzlich verstärken.