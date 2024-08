2. Bundesliga heute: Darmstadt - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Dies entspricht der Anzahl der Siege, die Darmstadt in den zehn vorherigen Duellen in der 2. Bundesliga insgesamt erzielen konnte. Diese positive Bilanz könnte den Darmstädtern heute einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Darmstadt - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Darmstadt hofft auf ersten Heimsieg im Jahr 2024

Der SV Darmstadt 98 hat in diesem Kalenderjahr noch keinen Heimsieg einfahren können und ist seit 15 Pflicht-Heimspielen sieglos. Zuletzt gewannen die Lilien Anfang Oktober 2023 am Böllenfalltor gegen Werder Bremen. Zudem ist die Mannschaft seit vier Heimspielen ohne Torerfolg und hat im Jahr 2024 nur fünf Mal zu Hause getroffen, was ebenfalls ein Tiefstwert ist. Ein Sieg heute wäre nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft und der Fans.

Nürnberg mit schwacher Auswärtsbilanz

Der 1. FC Nürnberg hat im Jahr 2024 nur eins von neun Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga gewonnen und zuletzt vier Auswärtsniederlagen in Folge kassiert. Eine weitere Niederlage heute würde den Vereins-Negativrekord von fünf Auswärtsniederlagen in Folge einstellen, der zuletzt von 1996 bis 1997 erreicht wurde. Trotz einer guten Chancenverwertung von 29 Prozent an den ersten beiden Spieltagen dieser Saison, muss der Club heute eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um diesen Negativtrend zu stoppen.