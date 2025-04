Magath-Hammer beim HSV bahnt sich an

Das kommt überraschend: Felix Magath will Präsident des Hamburger SV werden. Ob seine Kandidatur zugelassen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Bundesliga-Legende Felix Magath will Präsident des Hamburger SV werden! SPORT1 kann Berichte der Bild und der Zeit bestätigen, wonach der 71-jährige am Donnerstagvormittag den Beirat über seine geplante Kandidatur in Kenntnis gesetzt hat.