2. Bundesliga heute: Elversberg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 31.08.2024, um 13:00 Uhr, empfängt der SV 07 Elversberg den SV Darmstadt 98 in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der 2. Bundesliga. In der Drittliga-Saison 2013/14 blieb Elversberg gegen Darmstadt sieglos und konnte in beiden Spielen kein Tor erzielen. Historisch gesehen, hatten die Elversberger in der Regionalliga von 2000 bis 2007 jedoch eine bessere Bilanz gegen die Lilien, mit sechs Siegen aus zwölf Duellen.

Elversberg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Lichtblick für die SV Elversberg ist der formstarke Fisnik Asllani. Der Stürmer erzielte bereits sein zweites Tor im dritten Zweitliga-Einsatz und traf damit auch erstmals in zwei Spielen in Folge. Kein Spieler war in seinen ersten drei Zweitliga-Einsätzen für die SVE an so vielen Toren direkt beteiligt wie er, mit insgesamt drei Scorerpunkten (2 Tore, ein Assist). Die Elversberger hoffen, dass Asllani seine Form beibehält und auch gegen Darmstadt für Tore sorgt.

Elversberg kämpft gegen Negativrekord

Die SV Elversberg steht vor einer schwierigen Aufgabe, da sie seit fünf Zweitliga-Spielen sieglos ist. Sollte das Team auch gegen Darmstadt nicht gewinnen, würde dies einen neuen Vereinsnegativrekord in der 2. Liga bedeuten. Zu Hause ist die SVE nach drei Duellen in dieser Saison noch unbesiegt, konnte jedoch nur eins der letzten sieben Zweitliga-Heimspiele gewinnen. In vier dieser sieben Spiele blieb die Mannschaft ohne eigenen Treffer, was die Offensive vor eine große Herausforderung stellt.

Darmstadt 98 mit schwachem Saisonstart

Der SV Darmstadt 98 hat ebenfalls einen durchwachsenen Start in die Saison hingelegt und konnte aus den ersten drei Partien nur einen Punkt holen. Dies ist der geteilt schwächste Saisonstart in der eingleisigen 2. Liga seit 34 Jahren. Die Lilien gewannen nur eins der vergangenen 30 Ligaspiele und kassierten in der laufenden Saison bereits zwei Fernschuss-Gegentore. Auswärts lief es für Darmstadt ebenfalls nicht gut, mit nur einem Sieg aus den letzten 14 Gastspielen. Beide Teams stehen somit unter Druck, dringend benötigte Punkte einzufahren.

