2. Bundesliga heute: Fürth - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.08.2024 • 10:05 Uhr SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 24.08.2024, um 13:00 Uhr, empfängt die SpVgg Greuther Fürth den SC Paderborn 07 im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Die Gastgeber haben eine beeindruckende Bilanz gegen Paderborn vorzuweisen: Seit dem ersten Zweitliga-Heimspiel im Mai 1983, das sie verloren, blieben sie in den folgenden zwölf Heimspielen ungeschlagen (7 Siege, fünf Unentschieden). Nur gegen Fortuna Düsseldorf hat Fürth eine längere ungeschlagene Heimserie in der 2. Bundesliga (13 Spiele). Diese Statistik spricht für die Stärke der Fürther auf heimischem Boden.

Fürth - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein weiterer Hoffnungsträger für die Fürther ist Julian Green, der zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spielen traf – ein Kunststück, das ihm zuletzt im Oktober/November 2023 gelang. Bemerkenswert ist, dass seine letzten vier Zweitliga-Tore alle vom Elfmeterpunkt erzielt wurden. Green ist damit der erste Fürther, der an den ersten beiden Spieltagen einer Saison vom Punkt traf. Mit seiner aktuellen Form könnte er auch gegen Paderborn eine entscheidende Rolle spielen.

Spitzenspiel: Erster gegen Zweiter

Das heutige Duell zwischen Greuther Fürth (2.) und dem SC Paderborn (1.) ist ein echtes Spitzenspiel. Bereits am dritten Spieltag der Saison treffen die beiden Top-Teams aufeinander – ein Szenario, das es zuletzt vor sieben Jahren gab. Der SC Paderborn startete erstmals in seiner 16. Zweitliga-Saison mit zwei Siegen und steht seit dem achten Spieltag der Saison 2022/23 wieder an der Tabellenspitze. Ein Sieg heute würde für Paderborn den Vereinsrekord von fünf Zweitliga-Siegen in Folge einstellen.

Starke Serien und Comeback-Qualitäten

Beide Teams sind derzeit in starker Form: Greuther Fürth ist seit sechs Spielen unbesiegt, während Paderborn sogar vier Spiele in Folge gewann. Besonders beeindruckend war Paderborns letzter Sieg gegen den SV Darmstadt, bei dem sie einen Rückstand in einen 3:1-Sieg verwandelten. Seit Beginn der Vorsaison hat kein anderes Team in der 2. Liga so viele Punkte nach Rückstand geholt wie Paderborn (23), dicht gefolgt von Fürth (16). Diese Comeback-Qualitäten könnten auch heute entscheidend sein.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

