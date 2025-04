Jetzt spitzt sich der Selke-Krimi so richtig zu!

Hamburgs Torjäger Davie Selke verlangt eine schnelle Entscheidung in der Vertragsfrage. Der HSV zögert noch, doch der Stürmer setzt eine Frist.

Selkes aktuelle Situation ist durch eine spezielle Vertragsklausel verkompliziert. Diese würde automatisch greifen, wenn er 24 Mal in der Startelf stehen und der HSV den Bundesliga-Aufstieg schaffen sollte. Um diese Marke noch zu erreichen, müsste der 30-Jährige in allen verbleibenden Spielen von Beginn an auflaufen.