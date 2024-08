2. Bundesliga heute: Hannover - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

von SPORT1-AI 03.08.2024 • 05:00 Uhr Hannover 96 empfängt heute den SSV Jahn Regensburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 03.08.24, um 13:00 Uhr, trifft Hannover 96 im heimischen Stadion auf den SSV Jahn Regensburg. Beide Mannschaften haben in der Vergangenheit acht Pflichtspiele in der 2. Bundesliga gegeneinander bestritten, wobei jede Mannschaft zwei Siege verbuchen konnte und vier Spiele unentschieden endeten.

Interessanterweise gelang es beiden Teams nur einmal, mehr als einen Treffer in einem dieser Duelle zu erzielen – Hannover im April 2021 und Regensburg im Oktober 2021, beide Spiele endeten mit 3:1. Hannover 96 geht mit einer starken Heimbilanz in dieses Spiel: In vier Heimspielen gegen Regensburg blieben sie ungeschlagen und hoffen, diese Serie fortzusetzen.

Trainer Joe Enochs und seine Herausforderung

Der SSV Jahn Regensburg wird von Joe Enochs trainiert, einem von nur drei Trainern in der 2. Bundesliga ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Enochs, der aus den USA stammt, konnte bisher nur eines seiner fünf Zweitligaspiele als Coach gewinnen.

Dennoch zeigt sich Regensburg besonders stark in Saisonauftaktspielen: Die letzten fünf BL2-Auftaktspiele blieben sie ungeschlagen und gewannen vier davon. Hannover 96 hingegen blieb in den letzten drei BL2-Auftaktspielen sieglos. Es wird spannend zu sehen sein, ob Enochs seine Mannschaft auch heute erfolgreich in die neue Saison führen kann.

Neuzugänge und Schlüsselspieler

Auf beiden Seiten gibt es interessante Personalien: Sebastian Ernst, der zur Saison 2024/25 von Hannover 96 zum SSV Jahn Regensburg wechselte, trifft auf seinen ehemaligen Verein. Ernst, der in der Jugend von 96 ausgebildet wurde, absolvierte 68 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Hannoveraner.

Auf der anderen Seite hat Hannover 96 Jannik Rochelt vom Ligakonkurrenten SV Elversberg verpflichtet. Rochelt war in der vergangenen Saison mit elf direkten Torbeteiligungen der zweitbeste Scorer der Saarländer. Beide Spieler könnten heute eine entscheidende Rolle spielen und das Spiel maßgeblich beeinflussen.

Wird Hannover 96 gegen SSV Jahn Regensburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen REG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.