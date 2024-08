2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Greuther Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 09.08.2024 • 09:14 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend um 18:30 Uhr empfängt der 1. FC Kaiserslautern die SpVgg Greuther Fürth im Fritz-Walter-Stadion zum zweiten Spieltag der 2. Bundesliga. Die Statistik spricht dabei klar für die Gastgeber: In der eingleisigen 2. Liga verlor Fürth 13 der 22 Duelle gegen die Roten Teufel. Nur gegen den Karlsruher SC musste Fürth häufiger als Verlierer vom Platz gehen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Kaiserslauterns Trainer Markus Anfang in seinen bisherigen fünf Zweitliga-Duellen gegen Fürth ungeschlagen ist (3 Siege, zwei Unentschieden). Mit einem Punkteschnitt von 1,66 pro Spiel ist Anfang derzeit der erfolgreichste Coach in der 2. Bundesliga.

FCK könnte historischen Start hinlegen

Der 1. FC Kaiserslautern könnte heute Abend einen historischen Start hinlegen. Nach dem 2:1-Sieg beim Aufsteiger Ulm könnte Markus Anfang als erster FCK-Trainer seit Michael Frontzeck im Februar 2018 mit zwei Siegen in Folge in eine Saison starten. Saisonübergreifend gewannen die Pfälzer vier der letzten fünf Zweitliga-Partien.

Besonders gefährlich ist der FCK bei Standardsituationen: Seit Beginn der letzten Saison erzielten sie die meisten Tore nach ruhenden Bällen in der 2. Liga (27). Auch am ersten Spieltag dieser Saison traf Boris Tomiak per Elfmeter. Ein weiteres Augenmerk liegt auf Aaron Opoku, der in den letzten beiden Spielen jeweils nach der Halbzeitpause traf und damit seine Serie von Zweitligatoren ausbaute.

Fürth mit Auswärtsschwäche

Die SpVgg Greuther Fürth hat hingegen mit einer Auswärtsschwäche zu kämpfen. Saisonübergreifend gewannen die Franken nur eines der letzten acht Auswärtsspiele in der 2. Liga. In der vergangenen Saison startete Fürth mit fünf sieglosen Auswärtspartien, bevor sie am 12. Spieltag in Kaiserslautern den ersten Dreier einfuhren.

Dennoch ist Fürth seit fünf Zweitliga-Spielen unbesiegt (3 Siege, zwei Unentschieden) und könnte erstmals seit der Saison 2013/14 mit zwei Siegen in eine Zweitliga-Saison starten. Am ersten Spieltag traf Julian Green, der damit in jeder seiner acht Zweitliga-Saisons mindestens einmal erfolgreich war. Ob Fürth seine Auswärtsschwäche heute überwinden kann, bleibt abzuwarten.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.