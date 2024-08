2. Bundesliga heute: Magdeburg - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

von SPORT1-AI 03.08.2024 • 05:00 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SV 07 Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 03.08.24, um 13:00 Uhr, trifft der 1. FC Magdeburg auf die SV 07 Elversberg in der 2. Bundesliga. Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im deutschen Profifußball. In der vergangenen Saison konnte Elversberg beide Duelle für sich entscheiden, darunter ein 2:1-Auswärtssieg in Magdeburg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Gäste müssen allerdings auf Jannik Rochelt verzichten, der im Sommer zu Hannover 96 wechselte. Rochelt war in der letzten Saison der kreative Kopf der Saarländer und führte das Team in Torschussvorlagen, Assists und Strafraumaktionen an.

Magdeburgs Ballbesitz und Passspiel

Der 1. FC Magdeburg war in der vergangenen Zweitliga-Saison die ballsicherste Mannschaft der Liga mit einem durchschnittlichen Ballbesitz von 61%. Zudem spielte das Team im Schnitt 546 Pässe pro Spiel, eine Marke, die seit der detaillierten Datenerfassung in der 2. Liga nur vom VfB Stuttgart in der Saison 2019/20 übertroffen wurde.

Trotz dieser beeindruckenden Statistiken konnte Magdeburg in den letzten elf Spielen der vergangenen Saison nur einen Sieg einfahren und erzielte in der Rückrunde lediglich 16 Tore. Besonders auffällig war die negative xG-Differenz von 5.7 Toren, die ligaweit die schlechteste war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Elversbergs Defensive und Standardschwäche

Die SV Elversberg hatte in der Rückrunde der letzten Saison erhebliche Probleme in der Defensive und kassierte die meisten Gegentore (34) sowie die meisten Auswärtsgegentore (19) von allen Teams. Besonders anfällig zeigte sich Elversberg bei ruhenden Bällen, wo sie 23 Gegentore hinnehmen mussten, was den Ligahöchstwert darstellte.

Gleichzeitig erzielte Elversberg selbst nur neun Tore nach Standardsituationen, ebenfalls ein Ligatiefstwert. Diese Schwächen in der Defensive und bei Standardsituationen könnten heute eine entscheidende Rolle spielen, besonders wenn Magdeburgs Baris Atik, der in der letzten Saison die meisten Torschussvorlagen ligaweit gab, seine Qualitäten ausspielen kann.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.