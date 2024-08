2. Bundesliga heute: Münster - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 11.08.2024 • 05:00 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der SC Preußen Münster Hannover 96 zum 18. Pflichtspielduell der beiden Traditionsvereine. Das letzte Aufeinandertreffen liegt bereits 30 Jahre zurück, als Hannover im DFB-Pokal mit einem klaren 5:0-Sieg die Oberhand behielt. Seitdem dominieren die Niedersachsen die Bilanz: In den letzten neun Begegnungen blieb Hannover ungeschlagen und konnte die letzten sechs Duelle allesamt für sich entscheiden.

Diese Serie ist die längste aktuelle Siegesserie von Hannover 96 gegen ein Team – eine längere Serie gelang den 96ern nur zwischen 1991 und 2000 gegen den VfL Osnabrück.

Preußen Münster hofft auf Heimstärke

Für den SC Preußen Münster verlief der Saisonauftakt in die 2. Bundesliga nach 33 Jahren Abstinenz weniger erfreulich. Das 1:3 bei Greuther Fürth bedeutete die sechste Zweitliga-Niederlage in Folge für die Münsteraner, was einen laufenden Vereins-Negativrekord darstellt. Dennoch kann Trainer Sascha Hildmann auf die Heimstärke seines Teams setzen: In der vergangenen Drittliga-Saison holte kein Team mehr Punkte zu Hause als Preußen Münster (41), und die Mannschaft verlor nur eins der letzten 15 Liga-Heimspiele.

Kapitän Marc Lorenz, der am ersten Spieltag mit 36 Jahren und 17 Tagen der älteste eingesetzte Spieler war, wird erneut eine zentrale Rolle spielen. Mit sieben Torschussbeteiligungen zeigte er, dass er auch im fortgeschrittenen Fußballeralter noch entscheidend sein kann.

Hannover 96 will den perfekten Start

Hannover 96 hingegen startete mit einem 2:0-Sieg gegen Regensburg erfolgreich in die neue Saison und möchte nun erstmals seit der Spielzeit 2017/18 die ersten beiden Ligaspiele gewinnen. Die Niedersachsen sind seit fünf Zweitliga-Gastspielen ungeschlagen und könnten mit einem weiteren Erfolg an den ersten beiden Spieltagen als viertes Team in der Geschichte der 2. Bundesliga zwei Aufsteiger schlagen.

Unter Trainer Stefan Leitl, der als Spieler einst gegen Münsters Coach Sascha Hildmann eine bittere 1:6-Niederlage hinnehmen musste, soll nun der zweite Sieg folgen. Besonders im Fokus steht Nicolò Tresoldi, der am ersten Spieltag an beiden Toren direkt beteiligt war und mit einem Expected-Goals-Wert von 1.6 glänzte. Vier seiner acht Zweitligatore erzielte er gegen Aufsteiger aus der 3. Liga – eine Statistik, die Hoffnung auf weitere Treffer macht.

