Auch Schalkes Rettungsversuch scheitert grandios - SPORT1-Kommentar

Schalke 04 trennt sich am Saisonende von Kees van Wonderen. Gerade die Art und Weise der Kommunikation wirft Fragen auf und übt Druck auf den neuen starken Mann auf Schalke aus. Dessen erste große Entscheidung muss sitzen. Ein Kommentar.

Immerhin das Ambiente passte perfekt zur Gefühlslage auf Schalke . Die Profis wärmten sich am Mittwochmittag gerade locker auf, da öffnete der Himmel seine Schleusen und es blitzte und donnerte. Sirenen heulten über das Gelsenkirchener Trainingsgelände. Zuschauer und Spieler flüchteten in die Innenräume - zum Davonlaufen!

Genau wie die Art und Weise der Kommunikation in der Causa Kees van Wonderen . Dass nach seinen harten Vorwürfen nach dem HSV-Spiel seine Zeit bei Königsblau (wenn auch erst am Saisonende) abläuft, kam wenig überraschend. Doch auch der Versuch, die Wogen zu glätten, scheiterte gnadenlos.

Sportdirektor Youri Moulder gab zwar zu, dass van Wonderen dem Verein den „Spiegel vorgehalten“ habe und man in Zukunft wieder stärker zusammenhalten müsse, Fehler in der Kommunikation wollte er allerdings nicht so richtig eingestehen.