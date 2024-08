2. Bundesliga heute: Münster - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Preußen Münster und der 1. FC Kaiserslautern trafen im Profifußball bislang sechsmal in Pflichtspielen aufeinander, darunter zweimal in der Bundesliga-Saison 1963/64 und viermal in der 3. Liga. Bemerkenswert ist, dass der FCK in diesen Begegnungen sieglos blieb, mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen.

Münster - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

SC Preußen Münster wartet auf den ersten Saisonsieg

Gefährliche Standardsituationen von Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern holte aus seinen ersten beiden Spielen in dieser Zweitliga-Saison vier Punkte, so viele wie letztmals in der Saison 2022/23. Besonders auffällig ist die Stärke der Pfälzer bei Standardsituationen. In der laufenden Saison trafen sie bereits zweimal nach ruhenden Bällen, und auch in der Vorsaison waren sie das gefährlichste Team nach Standards mit 26 Toren. Der SC Preußen Münster kassierte in dieser Saison bereits zwei Gegentore nach Standards, was eine Schwachstelle darstellt. Die Münsteraner müssen heute besonders aufpassen, um nicht erneut nach Standards ins Hintertreffen zu geraten.