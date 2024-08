2. Bundesliga heute: Nürnberg - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 10:40 Uhr 1. Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer positiven Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. In der vergangenen Saison konnten die Franken beide Begegnungen gegen die Magdeburger jeweils mit 1:0 für sich entscheiden. Auch in dieser Saison zeigt sich der Club defensiv stark, denn neben den Siegen gegen Magdeburg gelang es ihnen auch, gegen die SV Elversberg beide Spiele ohne Gegentor zu gewinnen. Ein weiterer Sieg heute könnte den Nürnbergern helfen, erstmals seit der Saison 2000/01 die ersten beiden Heimspiele einer Zweitligasaison zu gewinnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nürnberg - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Auf der anderen Seite steht der 1. FC Magdeburg mit einem echten Torjäger in den Reihen: Martijn Kaars. Der Niederländer erzielte in seinen ersten drei Zweitligaspielen drei Tore und führt damit gemeinsam mit vier weiteren Spielern die Torschützenliste an. Kaars war auch im Pokal erfolgreich und hat somit vier der sechs Magdeburger Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt. Mit den meisten Großchancen (7) und Schüssen aufs Tor (8) in der Liga ist Kaars ein ständiger Gefahrenherd, den die Nürnberger Defensive im Auge behalten muss.

Starke Defensive trifft auf effiziente Offensive

Der 1. FC Nürnberg holte in den ersten drei Spielen dieser Zweitligasaison vier Punkte und blieb in den letzten beiden Spielen ungeschlagen. Besonders beeindruckend ist die Effizienz der Nürnberger Offensive: Mit nur 28 Torschüssen, den wenigsten in der Liga, erzielten sie sechs Tore und übertrafen ihren Expected-goals-Wert deutlicher als jedes andere Team. Auf der anderen Seite hat Magdeburg mit 24 hohen Ballgewinnen die zweitmeisten der Liga und könnte damit die anfällige Nürnberger Defensive, die bereits neun Torschüsse nach hohen Ballgewinnen zuließ, unter Druck setzen.

Historische Chancen für beide Teams

Beide Mannschaften haben heute die Chance, historische Meilensteine zu erreichen. Der 1. FC Nürnberg könnte nach dem 3:1 gegen Schalke im ersten Heimspiel erstmals seit 24 Jahren die ersten beiden Heimspiele einer Zweitligasaison gewinnen. Der 1. FC Magdeburg hingegen könnte nach dem 3:1 in Braunschweig erstmals in der 2. Liga die ersten beiden Auswärtsspiele einer Saison gewinnen. Insgesamt gelangen den Magdeburgern im Unterhaus noch nie mehr als zwei Auswärtssiege am Stück. Es bleibt abzuwarten, welches Team heute Geschichte schreiben wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.