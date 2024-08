2. Bundesliga heute: Schalke - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr empfängt der FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig in der Veltins-Arena zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison . Beide Mannschaften gehören zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga und haben eine lange gemeinsame Geschichte im deutschen Profifußball.

In den bisherigen 50 Aufeinandertreffen konnte Schalke 04 insgesamt 22 Siege verbuchen, während Braunschweig 13-mal als Sieger vom Platz ging. Besonders in den letzten Jahren hatten die Königsblauen die Nase vorn: Sie gewannen sieben der letzten acht Duelle gegen die Löwen.

Karaman als Schlüsselspieler

Ein Spieler, auf den die Schalker Fans besonders achten sollten, ist Kenan Karaman. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison das entscheidende Tor beim 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig. Auch in der Vergangenheit zeigte Karaman eine besondere Treffsicherheit gegen die Löwen, wie sein Tor für Hannover 96 im Derby 2016 beweist.

Gegen keinen anderen Zweitligisten traf er häufiger. Die Schalker hoffen, dass Karaman auch heute wieder seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen kann, um die Serie der ungeschlagenen Heimspiele weiter auszubauen. Seit der Niederlage gegen den Hamburger SV am 18. Spieltag der letzten Saison blieben die Knappen in acht Heimspielen ungeschlagen.

Schwierige Auswärtsbilanz der Löwen

Eintracht Braunschweig hingegen hat mit einer schwachen Auswärtsbilanz zu kämpfen. Die Löwen konnten nur eines ihrer letzten vier Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga gewinnen und kassierten zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern. Besonders die Defensive der Braunschweiger zeigte sich in den letzten Spielen anfällig: In den letzten vier Zweitligaspielen kassierten sie zwölf Gegentore.

Zudem hat Eintracht Braunschweig in der vergangenen Saison keinen einzigen Treffer nach einer Passsequenz von mindestens zehn Pässen erzielt. Für zusätzliche Brisanz sorgt der Wechsel von Ron-Thorben Hoffmann und Anton Donkor von Braunschweig zu Schalke im Sommer. Beide Spieler waren in der letzten Saison wichtige Stützen des BTSV und könnten heute auf ihre ehemaligen Teamkollegen treffen.

Wird FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.