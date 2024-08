2. Bundesliga heute: Ulm - Kaiserslautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

von SPORT1-AI 04.08.2024 • 05:01 Uhr Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem 1. FC Kaiserslautern. Es ist ein historischer Moment für die Ulmer, die nach 23 Jahren in die zweithöchste deutsche Spielklasse zurückkehren. Ihr letztes Zweitligaspiel datiert aus dem Mai 2001, als sie die Stuttgarter Kickers mit 4:2 besiegten.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle beendete die vergangene Drittliga-Saison als Meister mit beeindruckenden 77 Punkten und stellte mit nur 38 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Auf der anderen Seite beendete der 1. FC Kaiserslautern die letzte Zweitliga-Saison mit nur 39 Punkten, was ihre zweitschlechteste Bilanz der letzten zehn Jahre darstellt.

Historische Duelle und Trainer-Bilanzen

Die beiden Teams trafen im Profifußball bislang dreimal aufeinander. 1985 setzte sich der FCK im Pokal mit 4:3 in Ulm durch, während es in der Bundesliga-Saison 1999/00 zu einem 3:1-Heimsieg für Ulm und einem 6:2-Heimsieg für Kaiserslautern kam. Interessanterweise fielen in diesen drei Pflichtspiel-Duellen im Schnitt 6,3 Tore, was diese Paarung zu einer der torreichsten im deutschen Profifußball macht.

Ulms Trainer Thomas Wörle hat als Spieler von 2006 bis 2008 vier Zweitliga-Spiele gegen den FCK bestritten, alle mit den Kickers Offenbach, und blieb dabei sieglos. Diese persönliche Bilanz wird Wörle sicherlich motivieren, heute einen Sieg gegen die Pfälzer zu erringen.

Stärken und Schwächen der Teams

Der SSV Ulm kann auf eine starke Defensivleistung aus der letzten Saison bauen, während der 1. FC Kaiserslautern in der vergangenen Spielzeit vor allem nach Standardsituationen gefährlich war. Die Pfälzer erzielten 26 Tore nach ruhenden Bällen, darunter 14 nach Eckbällen, was ligaweit der Bestwert war. Ragnar Ache, der in der letzten Saison 16 Tore erzielte und damit Platz fünf in der Torschützenliste belegte, wird dabei besonders im Fokus stehen.

Allerdings hat der FCK auch Schwächen gezeigt, insbesondere in der Defensive nach der Halbzeitpause, wo sie 44 Gegentore kassierten – der höchste Wert der Liga. Zudem holten sie auswärts nur drei Siege aus 17 Spielen, was ebenfalls eine Schwachstelle darstellt. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren im heutigen Spiel auswirken werden.

