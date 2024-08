2. Bundesliga: Schalke gibt Wunschprofi an Drittliga-Klub ab

Fan-Liebling Henning Matriciani verlässt die Königsblauen nach vier gemeinsamen Jahren per Leihe. Wie der Verein offiziell mitteilt, soll der Abwehrspieler auf Leihbasis in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Fan-Liebling Henning Matriciani verlässt die Königsblauen nach vier gemeinsamen Jahren per Leihe. Wie der Verein offiziell mitteilt, soll der Abwehrspieler auf Leihbasis in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

Sportdirektor Marc Wilmots hat sich zu den Beweggründen der Königsblauen zu Wort gemeldet. „Henning hat mit harter Arbeit und voller Überzeugung in den vergangenen Jahren auf Schalke einen beeindruckenden Weg von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Dennoch haben wir ihm mit Blick auf die Gesamtperspektive vor der Saison erläutert, dass er voraussichtlich wenige Einsatzminuten haben wird und mit ihm gemeinsam nach einer Lösung gesucht“, schilderte er auf der Klub-Webseite.

Matriciani kündigt Rückkehr an: „Erneut bei Schalke angreifen“

Der 24-Jährige bestätigte, dass die sportliche Leitung ihm „in ehrlichen und gleichzeitig wertschätzenden Gesprächen“ erklärt habe, dass die „Chancen auf Einsatzzeiten in den kommenden Wochen und Monaten eher gering“ sei. Matriciani möchte mit der Leihe das Beste aus der Situation machen, kündigte aber bereits eine Rückkehr nach Gelsenkirchen an. „Ich freue ich mich, dass sich die Chance ergibt, in Mannheim Spielpraxis sammeln zu können, um in der kommenden Spielzeit erneut bei Schalke anzugreifen. Ich freue mich auf die kommende Zeit beim SV Waldhof und werde dem S04 aus der Ferne die Daumen drücken“, schilderte er.