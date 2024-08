2. Bundesliga: VAR-Wahnsinn! Schalke rettet Remis

Der FC Schalke 04 tut sich in der 2. Liga in der Fremde weiterhin schwer. Nach der Pleite in Nürnberg retten die Königsblauen beim 1. FC Magdeburg immerhin ein Remis.

Nach einem erneuten Umbruch kommt Schalke 04 in der 2. Bundesliga wieder nicht so richtig in Schwung. Die Königsblauen, die in der Vorsaison lange gegen den Abstieg gespielt hatten, retteten durch ein spätes Tor ein 2:2 (1:2) beim 1. FC Magdeburg und verhinderten damit einen Fehlstart in die neue Saison. Allerdings hinkt der letztjährige Bundesliga-Absteiger nach drei Spielen mit nur vier Punkten schon wieder früh der Konkurrenz hinterher.