Mit Glatzel-Doppelpack: HSV nimmt Fahrt auf

Dank seines erstarkten Torjägers Robert Glatzel hat der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga Fahrt aufgenommen. Zwei Tore des Mittelstürmers ebneten den Weg zum überzeugenden 4:1 (3:0) im Nostalgieduell mit Aufsteiger Preußen Münster. Mit sieben Punkten nahm das Team von Trainer Steffen Baumgart Kontakt zur Spitzengruppe auf. Die Preußen, die zuletzt in der Meisterschaftsendrunde 1951 den HSV besiegt hatten (3:1), stehen dagegen mit nur einem Zähler aus den ersten vier Spielen im Tabellenkeller.

Glatzel brachte die Hamburger bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison früh in Führung (7.) und jubelte demonstrativ mit dem Trikot von Mario Vuskovic, der am Dienstag vom Internationalen Sportgerichtshof CAS mit einer vierjährigen Dopingsperre belegt worden war. Nach dem 2:0 von Daniel Elfadli (26.) legte Glatzel noch einmal nach (45.+1). Torge Paetow verkürzte für Münster (58.), doch der eingewechselte Moritz Heyer stellte den alten Abstand wieder her (65.).