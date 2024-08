"Free Vuskovic": HSV-Fans mit emotionaler Botschaft

SPORT1 31.08.2024 • 13:36 Uhr Beim Hamburger SV dreht sich derzeit alles um den wegen Dopings verurteilten Marko Vuskovic. Sogar beim Torjubel geht es um den kroatischen Nationalspieler.

Die kürzlich verhängte Doping-Sperre gegen Mario Vuskovic macht den Fans vom Hamburger SV schwer zu schaffen. Vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster bekundeten die HSV-Fans lauthals ihre Unterstützung für den Publikumsliebling.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Vuskovic, Vuskovic“, hallte es bereits vor Anpfiff durch das Volksparkstadion. Nach emotionalen Worten des Capos der HSV-Ultras skandierte die gesamte Nordtribüne immer wieder den Namen Vuskovic.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Free Vuskovic“ lautete die Botschaft der Fans an den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Denn: Das Strafmaß für den kroatischen Nationalspieler umfasst eine Sperre von vier Jahren.

Glatzel mit ungewöhnlicher Jubelgeste

„Großes Unverständnis in Hamburg! Und eines steht fest: Am heutigen Tage sind alle, am heutigen Tage ist der ganze HSV Team Vuskovic“, stellte Sky-Kommentator Christian Straßburger fest.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und das war noch längst nicht alles: Robert Glatzel brachte den HSV in der siebten Minute nach Flanke von Fabio Baldé per Kopfballtor in Führung. Anschließend sprintete der Stürmer-Star in Richtung Bank des Gastgebers und ließ sich ein Vuskovic-Trikot für seinen Torjubel reichen.

Glatzel reckte das Trikot seines Team-Kollegen in die Höhe und die gesamte Mannschaft versammelte sich um den Torschützen. „Mario Vuskovic – mit dem sie in diesen Tagen in Hamburg alle leiden. Klare Botschaft. Du bist ein Teil von uns. Du bist ein Teil der HSV-Familie“, befand Straßburger.

Vuskovic gibt sich kämpferisch

Auch Trainer Steffen Baumgart hatte gegenüber Vuskovic jüngst seine volle Unterstützung ausgesprochen. „Das Urteil hat alle mitgenommen. Ich durfte Mario als Mensch kennenlernen und bin beeindruckt, wie er mit der Situation umgeht“, sagte Baumgart.