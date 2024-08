"Oh, oh, oh!“ - War Kölns Führung wirklich regulär?

Der Führungstreffer des 1. FC Köln gegen Eintracht Braunschweig ruft Proteste bei den Gästen hervor. Der Grund liegt in einer Ausführung eines Eckballs. Ging alles mit rechten Dingen zu?

In der 26. Minute trafen die Hausherren zum 1:0 nach einem Eckball - ein Tor, das vehemente Proteste der Eintracht hervorrief. Was war passiert?

Leart Paqarada legte sich bei einem Eckstoß den Ball an der Fahne zurecht, neben ihm stand Linton Maina. Der Linksverteidiger tippte den Ball kurz an und spielte den Ball minimal ins Feld, doch Maina hob ihn wieder auf und legte ihn erneut an die Fahne.