2. Bundesliga heute: Fürth - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 27.09.2024 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Abend Fortuna Düsseldorf im Sportpark Ronhof. Die Gastgeber können mit einer beeindruckenden Bilanz aufwarten: In 13 Zweitliga-Heimspielen gegen die Fortuna blieben sie ungeschlagen, mit zehn Siegen und drei Unentschieden. Diese Serie ist einzigartig in der Geschichte der 2. Bundesliga, denn gegen kein anderes Team hat Fürth zu Hause so oft gespielt, ohne zu verlieren. Für Düsseldorf hingegen ist Fürth ein besonders schweres Pflaster, denn bei keinem anderen Verein verloren sie in der 2. Liga so häufig.

Fürth - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fortuna Düsseldorf reist mit einer beeindruckenden Serie von 20 ungeschlagenen Zweitliga-Spielen an. Diese Serie ist die längste aktuell in der Liga und erinnert an die Saison 2011, als die Fortuna sogar 25 Spiele ohne Niederlage blieb. Mit 14 Punkten aus den ersten sechs Partien spielt Düsseldorf seine beste Zweitliga-Saison seit Jahren. Besonders bemerkenswert ist, dass die Fortuna zuletzt drei Auswärtssiege in Folge einfahren konnte, was ihnen in der 2. Liga noch nie zuvor gelungen ist.

Greuther Fürth zuletzt in der Offensive schwach

Fürth hat in den letzten beiden Zweitliga-Spielen kein Tor erzielt, was zuletzt im August 2023 der Fall war. Die Offensive der Kleeblätter steht vor einer Herausforderung, denn die Fortuna stellt mit nur drei Gegentoren die beste Abwehr der laufenden Saison. Zudem hat Fürth in dieser Saison bereits Abschlüsse im Wert von 13.8 Expected-Goals-Against zugelassen, der höchste Wert der Liga. Die Mannschaft von Alexander Zorniger wird alles daran setzen, diese Statistik zu verbessern und die Heimserie auszubauen.

Jona Niemiec Fortunas Joker

Ein Spieler, auf den die Fürther Abwehr besonders achten muss, ist Jona Niemiec. Der Düsseldorfer Angreifer hat in den letzten beiden Spielen getroffen und alle seine sechs Zweitliga-Tore als Einwechselspieler erzielt. Kein anderer Spieler in der Geschichte der Fortuna hat so viele Jokertore in der 2. Liga geschossen. Sollte Niemiec heute Abend erneut zum Einsatz kommen, könnte er für die entscheidenden Momente sorgen und die Serie der Fortuna weiter ausbauen.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

