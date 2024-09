2. Bundesliga heute: Hamburg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 28.09.2024 • 10:35 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV trifft heute im Volksparkstadion auf den SC Paderborn 07. In den ersten sieben Zweitliga-Duellen gegen die Paderborner konnte der HSV fünf Siege einfahren, doch in den letzten drei Begegnungen blieben die Rothosen sieglos. Diese Serie wollen die Hamburger heute durchbrechen. Der SC Paderborn hingegen reist mit einer beeindruckenden Serie von acht ungeschlagenen Spielen an und möchte diese fortsetzen.

Hamburg - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit 14 Toren stellt der Hamburger SV die bisher beste Offensive der Liga, obwohl sie vergleichsweise wenige Schüsse abgaben. Besonders gefährlich sind die Hamburger bei Kopfballtoren, mit bereits sechs Treffern in dieser Saison. Paderborn hingegen hat in der Defensive die wenigsten Expected Goals Against zugelassen, was auf eine solide Abwehrarbeit hinweist. Dennoch kassierten sie bereits drei Gegentore per Kopf, eine Schwäche, die der HSV ausnutzen könnte.

Spieler im Fokus: Glatzel und Kostons

Robert Glatzel ist aktuell in Topform und traf in den letzten drei Zweitliga-Spielen in Serie. Besonders heimstark zeigt er sich, da er in den letzten vier Heimspielen immer ein Tor erzielte. Auf der Gegenseite steht Koen Kostons, der zuletzt sowohl für als auch gegen sein Team traf. Er war im Mai der entscheidende Torschütze beim 1:0-Sieg gegen den HSV und wird auch heute eine Schlüsselrolle spielen.

Samstag-Nachmittag als Glücksbringer für den HSV

Der Hamburger SV hat aus den letzten fünf Zweitliga-Spielen am Samstag-Nachmittag 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Die letzte Niederlage an einem Samstag-Nachmittag gab es jedoch ausgerechnet gegen den heutigen Gegner SC Paderborn. Diese Statistik könnte den Rothosen zusätzlichen Ansporn geben, um heute im heimischen Stadion die drei Punkte zu sichern.

Wird Hamburger SV gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.