2. Bundesliga heute: Hertha - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 29.09.2024 • 10:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute die SV 07 Elversberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt Hertha BSC den SV 07 Elversberg im Olympiastadion Berlin. Die Berliner haben in dieser Zweitliga-Saison bisher nur drei Punkte aus ihren ersten drei Heimspielen geholt, was den zweischwächsten Heimstart in ihrer Zweitliga-Geschichte bedeutet. Die Fans der „Alten Dame“ hoffen, dass die Mannschaft an den beeindruckenden 5:1-Heimsieg der letzten Saison gegen Elversberg anknüpfen kann, bei dem Florian Niederlechner mit einem Hattrick glänzte.

Hertha - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SV 07 Elversberg ist seit fünf Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga sieglos, was die längste derartige Serie in ihrer noch jungen Zweitliga-Geschichte darstellt. Dennoch konnten die Saarländer im letzten Auswärtsspiel eine weiße Weste bewahren, was bereits die dritte in dieser Saison war. Eine weitere weiße Weste würde den Vereinsrekord einstellen. Die Mannschaft wird alles daransetzen, ihre Auswärtsbilanz zu verbessern und den ersten Sieg seit April zu erringen.

Duell der Kopfballstarken Teams

Beide Teams haben in diesem Jahr eine Schwäche bei Kopfballgegentoren gezeigt, wobei Hertha BSC und Elversberg jeweils neun Gegentore auf diese Weise kassierten. Gleichzeitig erzielte Hertha BSC 2024 bereits zehn Kopfballtore, nur der Hamburger SV war erfolgreicher. Diese Statistik könnte im heutigen Spiel entscheidend werden, wenn es darum geht, wer die Lufthoheit im Strafraum behält.

Spieler im Fokus: Niederlechner und Schnellbacher

Florian Niederlechner wird für Hertha BSC erneut eine Schlüsselrolle spielen, nachdem er im letzten Heimspiel gegen Elversberg dreimal traf. Seitdem hat er in 18 Spielen nur drei weitere Tore erzielt. Auf der anderen Seite ist Luca Schnellbacher der Topscorer von Elversberg und war in den letzten vier Spielen an vier Toren beteiligt. Beide Spieler könnten heute den Unterschied machen und stehen im Fokus der Abwehrreihen.

Wird Hertha BSC gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

