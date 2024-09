2. Bundesliga heute: Münster - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Preußen Münster trifft heute Abend im Preußenstadion auf den FC Schalke 04. In der Vergangenheit begegneten sich die beiden Teams insgesamt sechs Mal seit der Bundesliga-Gründung. Während Münster die ersten vier Begegnungen ungeschlagen überstand, mussten sie sich in der Zweitliga-Saison 1990/91 in beiden Spielen geschlagen geben. Diese historische Bilanz verleiht dem heutigen Aufeinandertreffen eine besondere Brisanz, da Münster die Chance hat, die Negativserie gegen die Königsblauen zu durchbrechen.