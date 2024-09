2. Bundesliga heute: Regensburg - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SSV Jahn Regensburg hat in den vergangenen Begegnungen gegen den 1. FC Kaiserslautern eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. In den letzten sieben Pflichtspielen verloren die Oberpfälzer nur einmal gegen die Roten Teufel, und das war im Mai 2013 mit 1:3 im heimischen Stadion. Seitdem sind sie in fünf Partien ungeschlagen und konnten in der letzten Saison sogar beide Duelle ohne Gegentor bestreiten. Diese Serie gibt den Regensburgern sicherlich Hoffnung, trotz der aktuellen Formschwäche.

Regensburg - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die aktuelle Saison verläuft für Jahn Regensburg alles andere als optimal. Mit nur einem Tor in sechs Spielen stellt der Jahn die schwächste Offensive der Liga und hat zudem die schlechteste Großchancenverwertung mit nur acht Prozent. Die Mannschaft unterbot ihren xG-Wert von 6.0 um ganze fünf Tore. Diese offensive Harmlosigkeit ist ein großer Faktor für die vier aufeinanderfolgenden Niederlagen, die den Verein in eine schwierige Lage bringen.

Kaiserslauterns Defensive unter Druck

Der 1. FC Kaiserslautern hat ebenfalls mit Problemen zu kämpfen, insbesondere in der Defensive. Mit zwölf Gegentoren in den ersten sechs Spielen kassierten die Roten Teufel so viele Treffer wie noch nie in einer Zweitliga-Saison zu diesem Zeitpunkt. Besonders anfällig zeigte sich die Mannschaft bei Kopfball-Gegentoren, von denen sie bereits vier hinnehmen mussten. Dennoch hat Kaiserslautern in dieser Saison bereits sechs Tore nach Standards erzielt, was ihnen einen Vorteil verschaffen könnte.