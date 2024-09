2. Bundesliga heute: Schalke - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 20.09.2024 • 15:25 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC Schalke 04 auf den SV Darmstadt 98 trifft, sind Tore fast garantiert. In den letzten zehn Zweitliga-Duellen dieser beiden Teams fielen im Schnitt 4,4 Tore pro Spiel. Besonders spektakulär waren die Begegnungen in der Saison 2021/22, als Darmstadt mit 4:2 auf Schalke gewann und die Knappen mit 5:2 in Darmstadt triumphierten. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits elf Gegentore kassiert, was auf ein weiteres torreiches Spiel in der Veltins-Arena hindeutet.

Schalke - Darmstadt

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt hat eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz gegen Schalke 04. In seiner Trainerkarriere gewann er sechs von acht Pflichtspielen gegen die Knappen, darunter alle fünf Auswärtsspiele. Nur die Trainerlegenden Jupp Heynckes und Otto Rehhagel haben mehr Auswärtssiege auf Schalke vorzuweisen. Kohfeldt wird hoffen, diese Serie fortzusetzen und Darmstadt den ersten Saisonsieg zu bescheren.

Schalke 04 kämpft gegen Negativserie

Der FC Schalke 04 befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft ist seit vier Zweitliga-Spielen sieglos und hat nur einen Punkt geholt. Besonders besorgniserregend ist die Heimschwäche gegen Absteiger, mit zuletzt drei Niederlagen in der Veltins-Arena. Schalke hat in dieser Saison noch keine weiße Weste bewahren können und wird alles daran setzen, diese Negativserie zu beenden.

Darmstadts Probleme in der zweiten Halbzeit

Der SV Darmstadt 98 hat in dieser Saison bereits sieben Punkte nach Führung verspielt, was auf Schwächen in der zweiten Halbzeit hindeutet. In der Tabelle der zweiten Halbzeit sind die Lilien punktlos Letzter mit einem Torverhältnis von 0:9. Trainer Kohfeldt muss eine Lösung finden, um die Konzentration seiner Mannschaft über die gesamten 90 Minuten aufrechtzuerhalten und endlich den ersten Saisonsieg einzufahren.

Wird FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

