2. Bundesliga heute: Ulm - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Braunschweig hat gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten einen niedrigeren Punkteschnitt als gegen Ulm, was auf eine spannende Begegnung hoffen lässt. Beide Mannschaften konnten am letzten Spieltag ihren ersten Saisonsieg feiern, Ulm mit einem 3:1 in Elversberg und Braunschweig mit einem 2:0 gegen Fürth.

Ulm - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SSV Ulm kämpft in dieser Saison mit einer besorgniserregenden Heimschwäche. Die Spatzen haben alle bisherigen Heimspiele verloren und könnten als viertes Team in diesem Jahrtausend die ersten vier Heimspiele einer Zweitliga-Saison verlieren. Besonders bitter: In allen drei Heimspielen ging Ulm zunächst in Führung, um am Ende doch als Verlierer vom Platz zu gehen. Diese Serie erinnert an den 1. FC Kaiserslautern aus der Saison 2007/08, der ebenfalls dreimal in Folge zu Hause nach einer Führung verlor.