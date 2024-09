2. Bundesliga: Lieberknecht tritt zurück

Paukenschlag in der 2. Bundesliga ! Der SV Darmstadt hat am Sonntagnachmittag bekanntgegeben, dass Trainer Torsten Lieberknecht mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist.

Sportdirektor will Turnaround schaffen

Sportdirektor Paul Fernie betonte, wie groß die Wertschätzung für Lieberknechts Arbeit in den vergangenen Jahren ist. „Für den Erfolg des SV 98 ist es allerdings wichtig, die hundertprozentige Energie und Überzeugung für den sportlichen Turnaround zu spüren“, so Fernie, der ergänzte: „Es spricht für Torsten, dass wir dies gemeinsam mit ihm sachlich diskutieren konnten und dabei zu diesem Ergebnis gekommen sind. Es ist alles andere als selbstverständlich im Profifußball, dass man ein Verhältnis pflegt, das einen so ehrlichen und offenen Austausch in dieser schwierigen Situation ermöglicht. Das beweist einmal mehr Torstens Haltung und seinen Charakter.“